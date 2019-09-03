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Генпрокуратура нашла нарушения в тендере на покупку учебников по математике

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- Екатерина Улитина
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Генеральная прокуратура, проведя проверку, обнаружила нарушения закона в тендере Министерства образования на покупку учебников по математике для 1-2 классов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

"Проверкой установлено, что должностными лицами указанного Министерства при проведении конкурса по закупке адаптированных учебников авторов М.Моро и других по предметам "Математика" 1 класс, "Математика" 2 класс и методических пособий к ним на сумму 90 млн 969 тысяч 960 сомов, в нарушение требований законодательства о государственных закупках были разработаны технические спецификации, существенно ограничивающие круг участников конкурса и не обеспечивающие равные и справедливые условия для всех поставщиков", - говорится в сообщении прокуратуры.

При этом, ведомство отмечает, что Министерство образования в объявлении о закупке указало имя конкретного автора. В Кыргызстане исключительное право на распространение этого учебника есть лишь у одной коммерческой компании. Об этом в Министерстве образования знали заранее, утверждают в прокуратуре.

По итогам проверки в адрес премьер-министра внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на стадии рассмотрения.

Отметим, учебники этого автора часто рекомендуют для обучения детей в начальной школе. Многие родители приобретают их за свой счет.


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URL: https://www.vb.kg/381308
Теги:
госзакупки, образование, тендер, Кыргызстан, Министерство образования
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Комментарии
Заман
03.09.2019, 16:39

Уверен, что все сотрудники, которые занимались издательством книг и его контролем кадры Атамбаева. Надеюсь, что кабмин примет меры по освобождению виновных с работы, в частности этих бездарных кадров Атамбаева, которые в свою очередь накладывают тень на правительство и министерство. Тем самым эти кадры подрывают доверия народа и у народа появляется впечатление, что в кабинетах сидят не профессионалы и не знающие свое дело кадры. 

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