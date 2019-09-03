Генпрокуратура нашла нарушения в тендере на покупку учебников по математике

Генеральная прокуратура, проведя проверку, обнаружила нарушения закона в тендере Министерства образования на покупку учебников по математике для 1-2 классов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

"Проверкой установлено, что должностными лицами указанного Министерства при проведении конкурса по закупке адаптированных учебников авторов М.Моро и других по предметам "Математика" 1 класс, "Математика" 2 класс и методических пособий к ним на сумму 90 млн 969 тысяч 960 сомов, в нарушение требований законодательства о государственных закупках были разработаны технические спецификации, существенно ограничивающие круг участников конкурса и не обеспечивающие равные и справедливые условия для всех поставщиков", - говорится в сообщении прокуратуры.

При этом, ведомство отмечает, что Министерство образования в объявлении о закупке указало имя конкретного автора. В Кыргызстане исключительное право на распространение этого учебника есть лишь у одной коммерческой компании. Об этом в Министерстве образования знали заранее, утверждают в прокуратуре.

По итогам проверки в адрес премьер-министра внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на стадии рассмотрения.

Отметим, учебники этого автора часто рекомендуют для обучения детей в начальной школе. Многие родители приобретают их за свой счет.