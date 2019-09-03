Саралаев: На строительство памятника кыргызстанцам в РФ потребуется помощь

Как уже сообщала редакция VB.KG, буквально на днях в российском городе Ржеве состоялась торжественная церемония закладки камня под будущий мемориал, увековечивающий память погибших в этих краях воинов-кыргызстанцев. Все заботы по реализации данного проекта взяла на себя общественная организация "Фонд содействия трудовым мигрантам Кыргызской Республики". О планах на этот счет рассказал ее руководитель Тимур Саралаев.

Представьте, пожалуйста, ваш фонд

- Она образован совсем недавно, его название говорит само за себя. Наши цели – всесторонняя, прежде всего, правовая, социальная и иная поддержка соотечественников, которые работают и учатся на территории Российской Федерации. Жизненные ситуации, в которых они оказываются, бывают самые разные. И связаны с утерей документов, невыплатой недобросовестными работодателями заработков, организацией вывоза в Кыргызстан тел умерших или погибших родственников и так далее. Спектр стоящих перед нами задач очень широкий. А проект с памятником – это инициатива культурно-исторического характера. И, считаем, тоже очень важна для всех соотечественников, где бы они не находились, в самом ли Кыргызстане, в России ли, других странах. В годы Великой Отечественной войны из Кыргызстана было призвано в действующую армию более 350 тысяч человек. Многие не вернулись домой, и наш долг отдать дань памяти всем, кто принимал участие в той грандиозной битве с врагом. Одним из ее наиболее драматичных эпизодов стало сражение в районе Ржевского-Вяземского выступа, которое длилось с января 1942 по март 1943 года. И здесь тоже полегло немало уроженцев нашей республики.

В советское время об этой странице Великой Отечественной особо не рассказывалось. Да и до сих пор историки расходятся в оценках данного сражения. Одни считают его неудачей, провалом советского командования. Другие, отмечая, что советские войска хоть и не достигли поставленных целей, но своими действиями помогли сражавшимся сталинградцам, поскольку оттянули на себя значительное количество сил противника. Известно ли, сколько погибло здесь кыргызстанцев?

- Сейчас, согласно данным архивов, называют 50-60 тысяч человек. И по большей части они считаются без вести пропавшими. Но и спустя многие десятилетия их потомки продолжают выяснять судьбу своих родственников. На меня самого выходят знакомые по этому поводу. Появляются у нас и новые знакомые - в рядах групп поисковиков, которые работают в Тверской, Ленинградской областях, находят останки советских воинов с солдатскими медальонами и без них. Вот совсем недавно были обнаружены останки красноармейца, уроженца Аксыйского района Джалал-Абадской области, 1916 года рождения, который более 75 лет считался без вести пропавшим. Его фамилия выбита на мемориале в родном селе. И вот теперь стало известно, где он погиб. Мы уже передали информацию о нем его близким в Кыргызстане. В память обо всех этих людях, которые вернулись и не вернулись домой в годы Великой Отечественной войны, мы хотим поставить памятник в Ржеве.

Где он будет установлен?

- На общем мемориальном кладбище города. Здесь уже есть мемориалы воинам-казахстанцам, уроженцам Якутии, другим. В недалеком будущем появится и наш памятник.

На какой стадии реализации находится сейчас этот проект?

- Памятник предусматривается открыть к 75-летию великой Победы, к 9 мая 2020 года. Поэтому времени остается мало, а задач предстоит решить много, включая разработку эскизного проекта, его утверждение, проведение конкурса, выбор исполнителей различных работ – земляных, по изготовлению монумента, его установке и прочее. За решение всех вопросов берется наш фонд. Но, конечно, в самом тесном контакте с посольством Кыргызстана в России, с местными властями, общественностью. Начинаем с получения разрешительных документов.

Принципиальное добро уже получено, судя по тому, что состоялась закладка камня?

- Да, конечно. Участие в этой торжественной церемонии приняли мэр Ржева Вадим Родивилов, другие официальные лица. В том числе и от Кыргызстана. С обеих сторон подчеркивалась значение такой инициативы как для современников, так и для будущих поколений.

А есть ли уже наметки по поводу облика памятника?

- Все будет решаться по ходу дела, в комплексе. Нам выделили участок площадью около 150 квадратных метров. И это достаточно для установки целой скульптурной композиции. В данный момент уже ведется работа с исполнителями по художественной части.

Известно, что идея появления такого мемориала была озвучена уже в ходе первой встречи нового на тот момент посла КР в РФ Аликбека Джекшенкулова с активом кыргызской диаспоры. Их диалог состоялся 31 января текущего года в Москве, и именно дипмиссия взялась за активное продвижение проекта

- Это происходит и поныне. И оно очень важно, потому решать подобную задачу без помощи посольства было бы, наверное, маловероятно. Не так давно к таким усилиям подключился наш фонд, взял на себя основную нагрузку. А вообще идея установления памятника воинам-кыргызстанцам – участникам битвы подо Ржевом витала в воздухе уже давно. И в какой-то момент устремления посольства, диаспоры, местных поисковиков, общественности совпали.

На реализацию проекта потребуются средства, и немалые. Откуда они будут браться?

- Мы сейчас ведем переговоры на эту тему. Будут использоваться и средства самого фонда. Но, наверное, без поддержки каких-то меценатов тоже не обойтись.

Сколько денег может понадобиться, не прикидывали?

Пока затрудняюсь ответить. Стоимость необходимых работ стоимость будет уточняться по мере конкретизации тех или иных этапов работ, их объемов.

Какое внимание уделяет российская сторона этому проекту?

Руководство и Ржева, и Тверской области, местные исторические, поисковые, ветеранские сообщества полностью поддерживают нас, оказывают активное содействие. Никаких препон в этом плане не возникает. Наоборот, при возникновении каких-то оперативных задач нам помогают быстро их решать.