Госкомиссия по событиям в Кой-Таше представит заключение в месячный срок

Сегодня, 3 сентября, состоялось первое заседание Государственной комиссии по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

Как сообщает пресс-служба правительства, члены Госкомиссии обсудили и утвердили регламент и план мероприятий работы, сформировали секретариат комиссии.

В него вошли депутат Жогорку Кенеша КР Бакытбек Райымкулов, министр юстиции КР Марат Джаманкулов, заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства КР Азамат Араев, полномочный представитель правительства Кыргызской Республики в Чуйской области Алтынбек Намазалиев, общественные деятели Кубатбек Кожоналиев и Алишер Мамасалиев.

Председатель - вице-премьер-министр КР Жениш Разаков отметил, что члены комиссии должны объективно и беспристрастно изучить все аспекты произошедшего события и предоставить в месячный срок свое заключение для последующего информирования Жогорку Кенеша КР.

В ходе заседания член комиссии, общественный деятель Турсунбек Акун заявил о самоотводе. Он сообщил, что по морально-этическим соображениям и в связи с тем, что проходит свидетелем по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, не может принимать участие в работе комиссии.