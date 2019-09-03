Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Госкомиссия по событиям в Кой-Таше представит заключение в месячный срок

136  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 3 сентября, состоялось первое заседание Государственной комиссии по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

Как сообщает пресс-служба правительства, члены Госкомиссии обсудили и утвердили регламент и план мероприятий работы, сформировали секретариат комиссии.

В него вошли депутат Жогорку Кенеша КР Бакытбек Райымкулов, министр юстиции КР Марат Джаманкулов, заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства КР Азамат Араев, полномочный представитель правительства Кыргызской Республики в Чуйской области Алтынбек Намазалиев, общественные деятели Кубатбек Кожоналиев и Алишер Мамасалиев.

Председатель - вице-премьер-министр КР Жениш Разаков отметил, что члены комиссии должны объективно и беспристрастно изучить все аспекты произошедшего события и предоставить в месячный срок свое заключение для последующего информирования Жогорку Кенеша КР.

В ходе заседания член комиссии, общественный деятель Турсунбек Акун заявил о самоотводе. Он сообщил, что по морально-этическим соображениям и в связи с тем, что проходит свидетелем по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, не может принимать участие в работе комиссии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381314
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Турсунбек Акун, Жениш Разаков, массовые беспорядки, правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Алишер Мамасалиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  