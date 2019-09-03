Зачем чиновники приехали на открытие школы из контейнеров? Ответ (фото)

В социальных сетях волну обсуждения вызвала фотография, на которой чиновники Нарынской области сидят за нарядным столом на фоне контейнеров, в которых предстоит учиться детям села Кенеш. В полномочном представительстве Нарынской области VB.KG рассказали об истории этой фотографии.

- Фото сделано в селе Кенеш Нарынской области. Это очень маленькое село, где нет социальных объектов. Когда в действующей школе стало опасно учиться, мы пытались найти временное новое здание, но ничего подходящего не нашли. Здание клуба тоже в аварийном состоянии и рассчитано всего на 20 мест, другие дома тоже не подошли. Тогда мы обратились в правительство и МЧС выделили нам мобильные дома. Но это лишь временное решение, - рассказала заместитель полпреда в Нарынской области Жаркын Ибраева.

Жителям села "временное решение" чиновников не понравилось. Многие даже отказывались отдавать детей в школу. сделанную из контейнеров.

- Чтобы поговорить с людьми и успокоить их аким Нарынского района (Семетей Черикбаев - VB.KG) поехал на линейку 2 сентября. Он поговорил и с учителями, и с родителями, попытался успокоить людей и убедить их, что несмотря на сложности дети должны получить образование, - добавила Жаркын Ибраева.

В Нарынской области село Кенеш не единственное с такой проблемой. Еще в двух селах здания школы стали не пригодными для детей. Временно уроки проходят в других объектах. Всего на территории области 23 школы находятся в аварийном состоянии.

В администрации области сообщали, что чиновники в Бишкеке в курсе о состоянии школ. В 2020 году в титульный лист на строительство войдет школа села Кербен. На время этого учебного года чиновники обещают позаботиться о детях и обеспечить им максимально комфортные условия.