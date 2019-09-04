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Адвокат Асанова заподозрил глав ГКНБ и МВД в попытке убийства Атамбаева

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- Екатерина Улитина
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Адвокат Икрамидин Айткулов, который защищает интересы бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова, сделал заявление на имя президента Сооронбая Жээнбекова. В своем обращении он просит привлечь к уголовной ответственности главу ГКНБ Орозбека Опумбаева и министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева за злоупотребление должностным положением и предательство интересов кыргызской милиции.

Отметим, обвинения с аналогичной формулировкой предъявлены Курсану Асанову.

Икрамидин Айткулов считает, что руководители ГКНБ и МВД умышленно или из-за своей халатности организовали "бездарную" спецоперацию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. В своем заявлении адвокат пишет, что не исключает, что главы силовых структур намерено и в "интересах третьих сил" не собирались брать Алмазбека Атамбаева живым, а рассчитывали на его физическое устранение, чтобы усилить социальное напряжение в стране.

Напомним, 7 августа в селе Кой-Таш, где расположен дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева, бойцы спецподразделения "Альфа" попытались провести операцию и доставить бывшего президента на допрос. Однако, защитники Атамбаева оказали сопротивление. Замначальника "Альфа" быт убит, порядка 20 бойцов получили ранения, шестерых захватили в заложники. Бывший президент остался в своем доме. На следующий день силами МВД была проведена повторная операция. На этот раз Атамбаев сдался властям после переговоров с замминистра МВД Курсаном Асановым. Через несколько дней Асанова уволили с формулировкой "за предательство интересов кыргызской милиции", на него было возбуждено уголовное дело за превышение полномочий. Следователи полагают, что Курсан Асанов был в сговоре с экс-президентом, нарушил данный ему приказ и возможно, помог укрыть некие документы и вещи, которые могли быть доказательствами. Сейчас Курсан Асанов находится под домашним арестом. Его адвокат Икрамидин Айткулов тоже стал фигурантом уголовных дел. За последние недели в органы милиции несколько человек написали на него заявления о мошенничестве.

Полный текст заявления:

Президенту Кыргызской Республики

Жогорку Кенешу Кыргызской Республики

Премьер-министру Кыргызской Республики

Генеральному прокурору Кыргызской Республики

Государственной комиссии по изучению

ситуации, сложившейся 7-8 августа 2019 года

в селе Кой-Таш Чуйской области

От адвоката Айткулова И.Н. 

в интересах подозреваемого

Асанова Курсана Сатаровича

ЗАЯВЛЕНИЕ

о привлечении к ответственности, в том числе к уголовной, председателя ГКНБ, министра внутренних дел Кыргызской Республики за злоупотребление служебным положением и предательство интересов государства

Прошу решить вопрос о привлечении к ответственности, в том числе, и к уголовной ответственности, председателя ГКНБ КР Опумбаева Орозбека Наймановича и министра внутренних дел КР Джунушалиева Кашкара Астакановича за злоупотребление служебным положением и предательство интересов государства, выразившееся в следующем:

1. Опумбаев О.Н. и Джунушалиев К.А., руководители вышеуказанных ведомств, то есть, должностные лица, занимающие ответственное положение, в силу своих служебных полномочий будучи обязанными в установленном законом порядке принять меры по принуждению бывшего экс-президента КР Атамбаева А.Ш. к явке в следственные органы, умышленно не надлежащим образом, либо вследствие преступной халатности и низкой профессиональной квалификации, бездарно организовали так называемую "спецоперацию" по поимке Атамбаева А.Ш., в результате которой был убит заместитель начальника спецподразделения "Альфа" ГКНБ КР Усен Ниязбеков, ряд сотрудников ГКНБ взяты в заложники, получил тяжелейшее увечье начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов, а также получили телесные повреждения различной степени тяжести мирные граждане, десятки сотрудников ГКНБ, а также сотрудники подразделений министерства внутренних дел, которые из-за умышленного головотяпства министра ВД и его заместителя Алмаза Орозалиева оказались на месте мероприятий без надлежащей экипировки.

2. Опумбаев О.Н. и Джунушалиев К.А. в ходе данной так называемой "спецоперации" по поимке Атамбаева А.Ш. умышленно, либо в силу своей профессиональной непригодности, не обеспечили соблюдение законности, вследствие чего предварительно не была получена санкция суда, и даже не выносилось постановление следователя о проведении неотложного обыска, которые бы позволяли на основании закона проникать внутрь частной территории для поимки скрывавшегося в своем доме Атамбаева и доставления его к следователю.

Кроме того, были нарушены и другие нормы действующего законодательства, что обоснованно отмечено в позиции ОФ "Правовая клиника "Адилет" относительно событий 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш".

3. Защита Курсана Асанова не исключает, что Опумбаев О.Н. и Джунушалиев К.А., вопреки указанию Президента КР о необходимости обеспечения задержания и привода Атамбаева в следственные органы бескровным путем, действуя в интересах неких "третьих сил", на самом деле не собирались захватывать живым бывшего экс-президента в целях усиления настроений недовольства действующей властью. Данная версия подтверждается, помимо всего прочего тем, что Джунушалиев 08 августа 2019 года, дав команду на силовой захват Атамбаева и осознавая, что в результате реализации данного его указания неизбежно будут людские жертвы, и желая не быть непосредственно ответственным за это, попытался покинуть место событий, выехав на своей служебной автомашине за территорию дома Атамбаева. Однако после получения по рации сообщения К.Асанова о том, что Атамбаев сдается властям, Джунушалиев вернулся.

4. Таким образом, самоинициативные, в высшей степени профессиональные, действия заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова расстроили планы Опумбаева О.Н. и Джунушалиева К.А. по ликвидации Атамбаева, а также наглядно продемонстрировали их собственную некомпетентность и их личное бездарное руководство своими подчиненными, повлекшими человеческие жертвы.

Осознавая данное обстоятельство, Опумбаев и Джунушалиев, будучи между собой в сговоре, в целях сохранения своих постов, стремясь скрыть свою профессиональную некомпетентность и отвести от себя ответственность за наступление вышеуказанных тяжких последствий, без всяких на то законных оснований, нарушая конституционный принцип презумпции невиновности, явно преждевременно, объявили в средствах массовой информации "предателем интересов кыргызской милиции" Курсана Асанова.

5. В осуществление данного преступного замысла были необоснованно инициированы и переданы в органы прокуратуры сфальсифицированные, в нарушение установленного законом порядка собранные, материалы о якобы злоупотреблении служебным положением заместителя министра внутренних дел КР К.Асанова, руководством МВД КР – два материала, руководством ГКНБ КР – один материал.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.54, 150-151 УПК и ст.25 Закона "Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности",

П Р О Ш У:

1. Произвести проверку настоящего заявления и в рамках своих полномочий дать ему соответствующую оценку.

2. Решить вопрос об отстранении председателя ГКНБ КР Опумбаева О.Н. и министра внутренних дел КР Джунушалиева К.А. от занимаемых должностей.

3. Решить вопрос о привлечении Опумбаева О.Н. и Джунушалиева К.А. к уголовной ответственности за злоупотребление своим служебным положением в личных целях, повлекшее особо тяжкие последствия (смерть человека, получение лицом тяжкого телесного повреждения и ранения разной степени тяжести десятков граждан и сотрудников правоохранительных органов).

Об уголовной ответственности по ст.344 УК КР за заведомо ложное сообщение о преступлении предупрежден.

04.09.2019 года Адвокат И. Айткулов


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URL: https://www.vb.kg/381320
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Икрамидин Айткулов, Курсан Асанов, Сооронбай Жээнбеков, Кашкар Джунушалиев, ГКНБ, МВД, Кыргызстан, Орозбек Опумбаев
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Комментарии
Аслан
04.09.2019, 10:22

Айткулов костерит людейкоторых работает во благо народа. А сам втихаря занимается левыми делами, все в курсе оскандале с неким гражданином которого обманным путем этот адвокат кинул на деньги. Его самого нужно лишить лицензии, за то что он подрывает доверие ко всей структуре адвокатов.  

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Юрист
04.09.2019, 11:09

А в соучае неподтверждения, то они могут ведь подать в суд, а еще хуже "...за дачу ложных показаний..", думаю ни у одного руководителя не было желания убивать этого негодяя, увы нашего бывшего  экса...Айткулов блефует, тянет на ставку "политического узника" как его и жена рыкунова-качиева, как еще ее называют, мошенники еще и сына привлекут... Боже сколько развелось их аферистов.....

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Прохожий
04.09.2019, 12:16

Берется человек, который пишет заявление на адвоката. Дескать, взял деньги, обещал помочь, не помог. И таким образом можно день за днем таскать адвоката на допросы и мешать защищать обвиняемых.

Весь этот театр показывает, что действующая власть всерьез увлеклась беззаконием.

Сейчас это касается адвоката, завтра коснется остальных.

Если молчать и дальше.

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Мурат
04.09.2019, 12:30

Он пишет правильно.они хотели убрать Атамбаева но у них ошмяков ничего не получилось

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Бек
04.09.2019, 12:39

Непрофессионализм опумбаева и джунушалиева на лицо

Они должны были уйти в отставку

Обвинения Курсанта Асанова курам на смех пакет сняли и это стало причиной ареста? Где тогда драгоценные бриллианты? Эсли так пойдет любого снимут на камеру с пакетом и скажут там якобы были наркотики и посадят

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