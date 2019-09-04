Александр Крестинин: На каждый матч нужно выходить, как на последний бой

В минувшее воскресенье главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин встретился со спортивными журналистами республики. Поговорить наставнику национальной дружины с представителями СМИ было о чем. Уже 5 сентября наша дружина в Душанбе проведет первый отборочный матч к чемпионату мира–2022 и чемпионату Азии–2023 с командой Таджикистана.

Но сначала необходимо назвать футболистов, которым поручено защищать честь Кыргызстана в этом турнире.

Итак, вратари: Павел Матяш, Валерий Кашуба, Кутман Кадырбеков - ("Дордой", Бишкек).

Защитники: Тамирлан Козубаев (ПКНС, Малайзия), Мустафа Юсупов, Азамат Байматов, Александр Мищенко, Айзар Акматов (все "Дордой), Андрей Долженко ("Илбирс", Бишкек).

Полузащитники: Ахлитдин Исраилов (без клуба), Бахтияр Дуйшобеков ("Башундхара кингз", Бангладеш), Эдгар Бернхарт ( "Кедах", Малайзия), Муролимжон Ахмедов, Фархад Мусабеков, Кайрат Жыргалбек уулу, Бекжан Сагынбаев (все "Дордой"), Турсунали Рустамов ("Худжант", Таджикистан), Одилжон Абдурахманов ("Алай", Ош), Алимордон Шукуров ("Болуспор", Турция).

Нападающие: Абай Боколеев ("Илбирс", Бишкек), Виталий Люкс ("Ульм–1846", Германия), Эрнист Батырканов ("Дордой"), Мирлан Мурзаев ("Доган Т.Б.", Северный Кипр).

К сожалению, в сборной не оказалось лучшего защитника Валерия Кичина. У него 6 сентября свадьба, поэтому он попросил не вызывать его на матч с Таджикистаном, но на другие игры Кичин обязательно приедет. Во всяком случае он так сказал Александру Крестинину. Нет в команде форварда Антона Землянухина. Но он недавно перенес в Москве операцию на колене, голеодору предстоит долгий процесс адаптации.

Остальные футболисты живы–здоровы, горят желанием достойно выступить в составе нашей команды. Даже герой Кубка Азии вратарь Кутман Кадырбеков, которому в начале года была сделана операция на сердце.

Сборная тренируется на одном из полей спорткомплекса "Абдыш–Ата" (Кант). К сожалению, команда не сможет провести контрольный матч. Федерация футбола не смогла найти спарринг–соперника для нее.

В нашей отборочной группе будут сражаться за путевки на чемпионаты мира и Азии команды Японии, Монголии, Мьянмы и Таджикистана.

- Конечно, лидер группы - Япония. Все-таки эта команда - финалист азиатских первенств, участник чемпионатов Азии и Олимпийских игр. Но я постоянно внушаю ребятам мысль, что непобедимых соперников в футболе не бывает, все зависит от нас самих. И это мои парни стали понимать. Кстати, игры с Мьянмой, Монголией легкой прогулкой тоже не станут. Во всех странах футбол развивается семимильными шагами. Поэтому на каждый матч нужно выходить, как на самый последний и решительный бой, - сказал журналистам Александр Крестинин.