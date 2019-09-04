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Байконур манит и киношников из Кыргызстана

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- Анастасия Карелина
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Сегодня, 4 сентября, открывается IV фестиваль короткометражного кино "Байконур" (Baikonyr Short Film Festival). Нашу республику на нем будут представлять сразу две картины: "Прощай" Караша Жанышова и "51+" Данияра Абирова.

Фестиваль, который в течение пяти дней пройдет в Алматы - это уникальное культурное мероприятие. Он ставит своей целью стать стартовой площадкой для молодых казахстанских кинематографистов и популяризировать короткометражное казахское кино внутри страны. Организатором Baikonyr ISFF выступает кинопортал "Бродвей". Спонсирует смотр Фонд первого президента Республики Казахстан.

Кроме обширной национальной программы, на "Байконуре" есть и международная конкурсная программа, к участию в которой приглашались короткометражные игровые фильмы любого жанра, созданные в 2018–2019 годах гражданами стран СНГ. В этом году в нее было подано 80 заявок. Маститые казахские киноведы отобрали 11. Среди них две короткометражки, снятые нашими соотечественниками.

За победу предстоит побороться трагикомедии Данияра Абирова "51+". Это история о немолодом мужчине, влюбившемся в юную девушку. А также драме Караша Жанышова "Прощай". Ее главный герой - маленький Айбек, оказавшийся в сиротском доме, где он тоже влюбляется. Чувство, которое мальчик испытывает к Айнуре, и желание открыться ей, многое изменит в его жизни.


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URL: https://www.vb.kg/381323
Теги:
Казахстан, кино, фестиваль, Кыргызстан, Кыргызфильм
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