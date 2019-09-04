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Министр образования Гульмира Кудайбердиева подала в отставку

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- Екатерина Улитина
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Президент Сооронбай Жээнбков сегодня, 4 сентября, принял отставку министра образования Гульмиры Кудайбердиевой. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

В аппарате президента отметили, что министр освобождена от должности согласно поданному заявлению.

Напомним, Гульмира Кудайбердиева работает на посту министра с 2016 года. Ее работа часто подвергалась жесткой критике со стороны общественности. А накануне произошло сразу два громких скандала в сфере образования. Общественность возмутилась из-за того, что в нарынском селе Кенеш дети пошли в школу из контейнеров. Второй скандал связан с проведением крупного тендера по закупке учебников. Генеральная прокуратура нашла нарушения при его проведении.


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URL: https://www.vb.kg/381330
Теги:
Министерство образования, отставка, Кыргызстан, Гульмира Кудайбердиева
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