Как чувствует себя Атамбаев в СИЗО? Экс-президента навестили депутаты

Депутаты Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина, Карамат Орозова и Асель Кодуранова посетили бывшего президента Алмазбека Атамбаева в СИЗО ГКНБ. Об этом VB.KG рассказала член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева.

Они только что вышли из здания ГКНБ. Поговорили с Алмазбеком Шаршеновичем. Он сильный человек и ни на что не жалуется. Наоборот подбадривает нас, просит быть сильными. Его состояние здоровья нормальное, стабильное, жалоб нет, - рассказала Кундуз Жолдубаева.

Сейчас идет рассмотрение жалоб адвокатов Алмазбека Атамбаева на незаконные действия следователя, совершенные при задержании бывшего президента. Кроме того, сегодня юристы попытаются оспорить меру пресечения экс-президента.

Обе жалобы рассматривает Бишкекский городской суд. Заседания проходят в закрытом режиме и здании ГКНБ, куда прибыли судьи.

Сторонники Алмазбека Атамбаева ждут окончания заседаний на улице, у здания Комитета нацбезопасности.