Водительских удостоверений не ждите. На тендерную комиссию написали жалобу

Выдача водительских удостоверений нового образца откладывается. Это связано с тем, что одна из компаний, проигравшая в тендере на поставку бланков, будет оспаривать решение тендерной комиссии. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе ГРС.

Немецкая фирма Mühlbauer ID Services GmbH намерена опротестовать решение тендерной комиссии при закупке бланков для водительских удостоверений. Представители компании обратились в межведомственную комиссию по рассмотрению жалоб при Департаменте госзакупок.

- Их жалоба связана с вопросом по налогам. Сейчас мы ждем решения комиссии, которая даст заключение, были допущены или нет нарушения при проведении тендера, - прокомментировали в пресс-службе ГРС.

Отметим, в Кыргызстане около трех месяцев назад закончились бланки для водительских удостоверений. Сейчас водители могут получить лишь временные права. ГРС в июне объявила конкурс на печать бланков для водительских удостоверений национального и международного образца. В августе победителем тендера стало госпредприятие "Банкнотная фабрика Национального Банка Республики Казахстан". Этот участник предложил наименьшую сумму. Mühlbauer ID Services GmbH занял второе место. Ранее, эта же компания оспаривала результаты конкурса на покупку бланков для электронных паспортов. В результате скандала, ряд руководителей ГРС были задержаны по подозрению в сговоре с победителем конкурса. Глава ведомства Алина Шаикова ушла в отставку. Ее настоящее местонахождение неизвестно. Она объявлена в розыск.