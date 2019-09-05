National Geographic и Фонд сохранения пещер откроют в Кыргызстане геопарк

В Кыргызстане приступает к работе совместная экспедиция телеканала National Geographic и Фонда сохранения и исследования пещер.

Мы побывали в штабе экспедиции в тот момент, когда представители Кыргызстана и National Geographic сверяли карты, уточняли маршрут, прорабатывали ньюансы технического обеспечения предстоящего похода.

Руководитель Фонда сохранения и исследования пещер Алексей Дудашвили представил презентацию – информацию о пещерах Кыргызстана. И показал нитку предполагаемого маршрута на карте. Представители National Geographic Мартин Едстром, Катя Адольфсон, Оливер Акермо, Мария Ериксен, Матс Кахлстром привезли с собой спутниковые 3 карты.

Мы попросили рассказать участников экспедиции о целях и задачах экспедиции. Как рассказал опытный спелеолог Сергей Дудашвили в 70-е годы в Киргизской ССР был подъем интереса к альпинизму, спелеологии. Государство финансировало исследования. В одной из экспедиций в 1973 году была обнаружена очень интересная пещера протяженостью более 500 метров в одном из приграничных районов, куда был запрещен вход туристам.

К сожалению, на тот момент исследовать пещеру не удалось, и спелеологи надеялись вернуться туда еще не раз, но увы. И только теперь такая возможность предоставляется.

Руководитель фонда сохранения и исследования пещер Алексей Дудашвили обратился в National Geographic с предложением об экспедиции и дальнейшего открытия в Южном регионе спелеопарка.

- Мы хотим через пещеры показать красоту природы Кыргызстана. И технически оснащенная экспедиция позволит нам детально исследовать этот район. Сейчас прибыли исследователи из Швеции, чуть позже приедут спелеологи из Испании. – рассказал Алексей Дудашвили.

Мартин Эдстром рассказал, что их команда прежде всего отвечает за техническое обеспечение, съемки с дронов и фото. Лишь работа с дрона, по его словам, позволяет обрабатывать территорию в 50 га, что очень важно для исследователей. Собранные материалы лягут в основу фильма об экспедиции и пещерах в Кыргызстане.

- Нам очень понравилась идея геопарка в Кыргызстане, пещеры считаются наименее исследованной частью природы. И мы рады поучаствовать в этой работе и увидеть красоты малопосещаемого уголка планеты. – рассказал он.

Участники экспедиции также рассказали, что в Швеции очень доброе отношение к горам и всему живому в горах. Например, для этого даже используются сказки о гномах и великанах – часть устного народного творчества. А также они поинтересовались есть ли у кыргызского народа какие-то легенды, мифы, связанные с обитателями, духами гор. И они будут рады услышать версии кыргызстанцев в своем фильме.

Экспедиция продлится в течении месяца.

Справка: Геопарк - имеющий особый охраняемый статус регион, на территории которого наглядно раскрывается геологическая история Земли, формирования местных ландшафтов, образования пород и месторождений полезных ископаемых, сохранились в массовом порядке ископаемые остатки доисторических животных. В созданных в различных странах геопарках проводятся ознакомительные экскурсии, наиболее значимые места (геопункты) оборудованы пояснительными таблицами. По специально проложенным маршрутам, оборудованным указателями и путевыми картами, могут передвигаться как пешие туристы, так и велотуристы.

Движение по созданию геопарков зародилось в 1990-е годы и постепенно охватило всю планету. С 2002 года существует специальная программа ЮНЕСКО по поддержке в создании всемирной сети национальных геопарков (Global Network of National Geoparks). С 2004 года созданная организация всемерно развивает т. н. "геотуризм", служащий как просветительским, так и социо-экологическим целям. К октябрю 2010 года в эту организацию ЮНЕСКО входили 77 геопарков из 24 стран.

В 2000 году создаётся Европейская сеть геопарков, в которой к июлю 2011 года находились 43 региона Европы из 17 стран. Входящие в эту сеть геопарки связаны между собой организационно и оказывают друг другу хозяйственную и экономическую помощь. В Европе геопарки расположены в таких государствах, как Австрия, Германия (13), Греция, Франция, Хорватия, Англия, Шотландия, Финляндия, Норвегия, Испания, Италия, Чехия, Румыния, Португалия, Ирландия, Сев. Ирландия. За пределами Европы геопарки ЮНЕСКО созданы в Китае (22), Вьетнаме, Малайзии, Японии, Южной Корее, Канаде, Бразилии, Иране, на Тайване.

National Geographic Channel (Nat Geo, канал National Geographic) - американский телеканал, транслирующий научно-популярные фильмы производства Национального географического общества США. Канал транслирует документальные фильмы, основное содержание которых чаще всего имеет отношение к науке, природе, культуре и истории. Сегодня сигнал телеканала доступен в 171 стране мира на 38 языках, в том числе круглосуточно на русском. Общая аудитория телеканала по всему миру - 440 миллионов домохозяйств.