Кинологи ГТС КР заняли третье место на соревнованиях в Москве

Кинологи Учебно-специализированной таможни ГТС при ПКР заняли третье общекомандное место на IX соревнованиях по многоборью на первенство кинологических структур таможенных служб государств участников СНГ со служебными собаками. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.
Соревнования проходили с 23 по 30 августа в городе Москва на базе Центральной таможни (Кинологического центра ФТС России) по теме "Актуальные проблемы организации и проведения тренировочных занятий со служебными собаками в кинологических подразделениях таможенных органов государств -участников СНГ".
Состав команды кинологов Государственной таможенной службы при правительстве Кыргызской Республики:
- Судья соревнований – начальник сектора кинологической подготовки Учебно-специализированной таможни ГТС КР Мащенко Евгений Анатольевич;
- Капитан команды - заместитель начальника Учебно-специализированной таможни ГТС КР Якубахунов Абдурашид Усенович;
- Участник соревнований - старший инспектор отдела кинологической службы Оперативной таможни ГТС КР Эсенгулов Марс Маликович;
- Участник соревнований – старший инспектор сектора по ветеринарной работе Учебно-специализированной таможни ГТС КР Гладкова Наталья Владимировна.
По результатам соревнований команда кинологов ГТС при ПКР заняла третье общекомандное место.
Также в номинации "Поиск наркотических средств на багаже" Эсенгулов М.М со служебной собакой Жюль занял 2-е место, а в номинации "Личный зачет" - 3-е призовое место.
В номинации "Поиск на легковом автомобиле" Гладкова Н.В. со служебной собакой Веста заняла 3-е место, а в номинации "Послушание" заняла 2 – е место.