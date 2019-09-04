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В Воронеже презентуют продукцию из Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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Кыргызская диаспора в Воронежской области приступила к подготовке первой выставки-ярмарки продукции, произведенной в КР. Ее, по словам почетного консула КР в этом российском регионе Таланбека Намазбекова, планируется провести в сентябре-октябре, причем в нескольких местах на территории области.

"В первую очередь это будет, как намечается, Лискинский район, с которым у Кыргызстана сложились хорошие партнерские отношения. На территории района находится могила Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева. И ежегодно проходят международные мероприятия, посвященные его памяти, в которых всегда участвуют представители, в том числе, и России, и Кыргызстана. Кроме того, Лискинский и Кара-Бууринский районы являются побратимами. Так что начинать хотим именно с Лисок", - говорит Намазбеков.

Но затем, по его словам, познакомить с товарами "Made in Kyrgyzstan" предусматривается и жителей ряд других населенных пунктов области. И завершить все в самом Воронеже.

"Раньше некоторые кыргызские товаропроизводители уже реализовывали свою продукцию в области. Но чтобы представить ее в комплексе, в широком ассортименте – и продовольственную, и промтоварную, такое произойдет впервые. Поэтому задачи перед нами, и, прежде всего, перед региональной диаспоральной организацией "Мурас", которая является основным исполнителем проекта, стоят непростые. Мы стараемся их последовательно решать", - продолжает Талантбек Намазбеков.

В данный момент представители "Мураса" уже ведут переговоры с конкретными предпринимателями в КР. С последними будут заключаться договора. А поскольку приезд некоторых из них затруднителен по разным причинам, решено, что их интересы будут представлять кыргызские же фирмы, уже работающие в России. Выбоор таких посредников также уже ведется.


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URL: https://www.vb.kg/381347
Теги:
Россия, ярмарка, диаспора, Кыргызстан
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