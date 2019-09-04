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Бишкекский горсуд также признал задержание Алмазбека Атамбаева законным

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- Оксана Гут
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Коллегия Бишкекского горсуда оставила Алмазбека Атамбаева под стражей, а также подтвердила решение Первомайского райсуда о законности его задержания. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сегодня, 4 сентября, судебной коллегией Бишкекского городского суда был рассмотрен судебный материал о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Алмазбека Атамбаева по апелляционной жалобе адвоката Сергея Слесарева на постановление Первомайского районного суда Бишкека от 20 августа 2019 года.

Также рассмотрен судебный материал о признании незаконными и необоснованными действия и решения следователя следственной группы СС МВД КР, выраженные в принятии решения о задержании экс-президента КР Атамбаева, по апелляционной жалобе адвоката на постановление следственного судьи Первомайского районного суда Бишкека от 20 августа 2019 года.

Дела были рассмотрены судебной коллегией Бишкекского городского суда на выездном судебном заседании в здании ГКНБ КР.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Бишкекского городского суда от 4 сентября постановление Первомайского районного суда и постановление следственного судьи Первомайского районного суда Бишкека от 20 августа 2019 года оставлены без изменения.

Апелляционные жалобы адвоката Сергея Слесарева оставлены без удовлетворения.


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URL: https://www.vb.kg/381353
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, суд, Бишкек, Кыргызстан, Сергей Слесарев, уголовное дело, Арест
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