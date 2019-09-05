Кыргызстанца на Сахалине осудят за незаконный въезд в страну

За незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации перед судом предстанет гражданин КР.

Прокуратурой Сахалинской области утвержден обвинительный акт по уголовному делу, возбужденному против гражданина Кыргызстана. Он обвиняется ч. 2 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации"), сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В ходе расследования было установлено, что ранее этот человек по решению суда был выдворен за пределы РФ за нарушение миграционного законодательства. Однако после выезда с российской территории он оформил новый заграничный паспорт с измененными личными данными. После этого дважды незаконно пересек госграницу РФ и прибыл на территорию Сахалинской области, где и был задержан оперативной службой регионального Пограничного управления ФСБ.

В ходе расследования уголовного дела собраны достаточные доказательства виновности лица. Санкция упомянутой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.