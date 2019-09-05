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Необычный фургон путешественников из Германии колесит по Бишкеку (фото)

1986  0
- Айжан Мамбеталиева
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Супруги Райнер и Беттина Шпренгер путешествуют по миру в фургон немецкой марки Hanomag. Начав свое путешествие в прошлом году из Штутгарта, преодолев больше 50 тысяч километров, побывав во многие странах они добрались до Кыргызстана.

Их дом на колесах вполне приемлем для таких долгих путешествий и многофункционален. Внутри машины раскладной столик, за которым супруги обычно трапезничают. А сейчас раскладывают на нем карту Кыргызстана и показывают, где уже успели побывать. С двух сторон от стола скамьи, на которых можно и сидеть и спать. В этом небольшом помещение есть все, что может понадобиться в пути. Они могут готовить на газе, даже печь хлеб. В машине есть холодильник, а еще, немцы используют солнечную энергию для имеющегося душа, у них есть и холодная и горячая вода, туалет.

Снаружи машину украшают фотоснимки, сделанные Райнером в разных странах. Мужчина, как оказалось, фотограф и раньше у них была своя фотостудия в Германии. Супруги рассказывают, что много работали, но в какой-то момент поняли, что деньги не приносят им счастья. Из-за загруженного рабочего дня у них не было времени ни на что другое, даже на то, чтобы встретиться с родными и друзьями. А так хотелось изменить свою жизнь, путешествовать.

- Мы продали фотостудию, купили автомобиль и с тех пор путешествуем по разным странам, - говорят Райнер и Беттина.

В Кыргызстан путники приехали в июле. И начали свое знакомство со страной с города Ош. Из Оша приехали в Бишкек. А из столицы отправились на Иссык-Куль и проехали все побережье вокруг. Останавливались в Тоне, побывали в каньоне "Сказка", в Тосоре и добрались до Каракола. А возвращались обратно уже по другому берегу. Погостили в Чолпон-Ату, побывали на ипподроме, посмотрели национальную игру кок-бору. В село Орнок посмотрели камни с древнейшими петроглифами.

Сейчас супруги остановились в Бишкеке, ездят по городу, а на ночлег останавливаются в разных местах столицы. Вот прямо сейчас ночуют около одного из столичных роддомов. Говорят, что очень спокойно в городе и никто их не беспокоит. Только иногда подходят спросить, что это за машина такая необычная. После Кыргызстана намерены побывать в Индии, после обещают еще раз вернуться и еще погостить в нашей стране.

Подробнее читайте в газете "Вечерний Бишкек" 6 сентября.


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URL: https://www.vb.kg/381363
Теги:
Германия, туризм, Бишкек, Кыргызстан, путешествия
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