Правительство КР отказалось от помощи по строительству школы в селе Кенеш

С 2016 по 2019 годы в Кыргызской Республике построено 220 общеобразовательных учреждений и 16 детских садов, еще в 34 школах был проведен капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

В частности, за счет средств республиканского бюджета в 2016 году построено 68 школ и 1 детский сад, в 2017 году – 46 школ и 6 детских садов, в 2018 году – 68 школ и 6 детских садов, в 2019 году – 38 школ и 3 детских сада.

Также за счет местного бюджета и привлеченных дополнительных средств строятся образовательные учреждения и проводятся ремонтные работы.

Согласно перечню объектов, финансируемых по статье "Капитальные вложения", в 2019 году предусмотрено выделение 2 млрд 133 млн сомов.

По состоянию на 1 сентября 2019 года завершено строительство 14 школ, еще 27 школ будут достроены до конца года.

Всего до конца 2019 года правительство Кыргызской Республики планирует завершить строительство 64 объектов, из которых 41 школа и спортивные залы к ним, 3 детских сада, 6 спортивных залов и комплексов, 6 объектов здравоохранения и ряд других объектов. Кроме того, на 33 социальных объектах проводится капитальный ремонт, из них 15 школ, 5 объектов здравоохранения и ряд других объектов.

- Как известно, вопросу строительства новых школ и детских садов на протяжении многих лет не уделялось должного внимания. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Выражаем благодарность гражданским активистам за инициативу собрать средства на строительство новой школы, однако правительство Кыргызской Республики решит вопрос строительства новой средней школы в селе Кенеш Нарынской области, - отмечают в пресс-службе правительства.

По ее данным, проектно-сметная документация по строительству средней школы в селе Кенеш Нарынской области готово, сами работы планируется начать в 2020 году.

- Правительство Кыргызской Республики поставило перед собой задачу: в течении ближайших лет полностью устранить проблему с аварийными школами. Для решения поставленной задачи предпринимаются все необходимые меры, - заключили в правительстве.

Напомним, после того, как в соцсетях появились фотографии открытия школы из контейнеров в селе Кенеш Нарынской области, пользователи сами начали собирать средства на строительство нового здания.