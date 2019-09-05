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В Бишкеке 18-летний водитель сбил мать с детьми, погибла девочка 6-ти лет

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- Оксана Гут
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В Бишкеке 18-летний водитель сбил женщину с двумя детьми. Шестилетняя девочка скончалась. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД столицы.

4 сентября примерно в 18:45 часов неустановленный водитель на неустановленной автомашине, двигаясь по улице Профессора Зимы в северном направлении и совершая левый поворот на улицу Архитектурная, совершил наезд на трех пешеходов, после чего автомашина скрылась с места происшествия.

В результате автонаезда, 41-летнюю пострадавшую С.Г. и 3-летнего С.У. доставили в больницу на карете Скорой помощи.

6-летняя девочка Б.Б. от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

При оперативной работе сотрудниками УОБДД по ГУВД города Бишкек была установлена и задержана автомашина марки "Даймлер-Бенц-230" возле кафе "Тополек", после чего был установлен и задержан водитель данной автомашины – 18-летний З.А.

Машина водворена на штрафную стоянку.

Собранные материалы переданы в СС по ДТП СУ ГУВД города Бишкек.

Видео после ДТП опубликовали очевидцы.


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URL: https://www.vb.kg/381372
Теги:
ДТП, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД, пострадавшие, автонаезд, погиб ребенок
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