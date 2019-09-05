МВД: Следствие по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева завершено

Следственной службой МВД КР завершено досудебное расследование дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева. В настоящее время всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, Следственная служба ознакамливает подозреваемых с предъявленным обвинением. В ближайшее время материалы завершенного расследования будут переданы в Генеральную прокуратуру и далее в судебные органы.

Напомним, криминальный авторитет Азиз Батукаев был осужден на длительный тюремный срок и отбывал наказание в колонии в Нарыне. В 2013 году суд отпустил Батукаева из-за его якобы смертельной болезни. В этот же день криминальный авторитет на частном самолете покинул Кыргызстан. В 2014 году расследование бегства Батукаева не дало результатов, среди подозреваемых были высокопоставленные лица страны.

В прошлом году расследование возобновили. Как ранее сообщала Генпрокуратура, по уголовному делу проходят 19 человек. В том числе, бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-генпрокурор Аида Салянова, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев и другие.