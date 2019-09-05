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МВД: Следствие по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева завершено

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- Оксана Гут
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Следственной службой МВД КР завершено досудебное расследование дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева. В настоящее время всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, Следственная служба ознакамливает подозреваемых с предъявленным обвинением. В ближайшее время материалы завершенного расследования будут переданы в Генеральную прокуратуру и далее в судебные органы.

Напомним, криминальный авторитет Азиз Батукаев был осужден на длительный тюремный срок и отбывал наказание в колонии в Нарыне. В 2013 году суд отпустил Батукаева из-за его якобы смертельной болезни. В этот же день криминальный авторитет на частном самолете покинул Кыргызстан. В 2014 году расследование бегства Батукаева не дало результатов, среди подозреваемых были высокопоставленные лица страны.

В прошлом году расследование возобновили. Как ранее сообщала Генпрокуратура, по уголовному делу проходят 19 человек. В том числе, бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-генпрокурор Аида Салянова, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев и другие.


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URL: https://www.vb.kg/381373
Теги:
Аида Салянова, Алмазбек Атамбаев, Зарылбек Рысалиев, Шамиль Атаханов, Азиз Батукаев, Генеральная прокуратура, МВД, Кыргызстан, уголовное дело
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