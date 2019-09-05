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В Бишкеке столкнулись "Мицубиси" и два "Лексуса". Никто не пострадал

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- Оксана Гут
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В Бишкеке произошло тройное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД столицы.

4 сентября примерно в 17:45 часов 38-летний водитель Ш.А. автомашины марки "Мицубиси Лансер" двигался по улице Масалиева в западном направлении и на пересечении с улицей Токтаналиева совершил столкновение с автомашиной марки "Лексус RX350" под управлением водителя У.Н., которая двигалась в том же направлении по улице Масалиева.

После удара автомашина марки "Лексус RX350" столкнулась с автомашиной марки "Лексус 300" под управлением А.К., которая также двигалась по улице Масалиева в западном направлении.

Пострадавших нет.

Машины водворены на штрафную стоянку.


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URL: https://www.vb.kg/381375
Теги:
ДТП, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД
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