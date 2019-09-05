Кожобек Рыспаев о СМИ: Они назвали меня проституткой и хамелеоном

Бишкекский суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда о взыскании с газеты "Ачык саясат" 300 тысяч сомов по иску Кожобека Рысбаева о защите его "чести и достойнства". Об этом на своей странице в соцсети написал член политсовета СДПК Адиль Турдукулов.

По его словам, давление на свободу слова продолжается.

Напомним, в мае этого года Октябрьский районный суд удовлетворил иск депутата Кожобека Рыспаева к газете "Ачык саясат". Согласно решению суда, газета в качестве морального ущерба должна выплатить народному избраннику 300 тысяч сомов.

Как ранее пояснил сам депутат VB.KG, никакого ущемления свободы слова с его стороны нет.

- В этой статье они назвали меня проституткой, хамелеоном и даже сравнили с собакой. Разве это свобода слова? Это обычные оскорбления, которые нормальный человек не потерпит, - сказал нардеп.

Ответил депутат и на вопрос, почему ему понадобился целый год, чтобы подать в суд на газету.

- Занят был, и адвокаты готовились. Нужно было найти еще оригинал газеты, но в любом случае я планировал это сделать, - добавил Рыспаев.

Стоит также отметить, что главный редактор издания Назгуль Мамытова является активной сторонницей экс-президента Алмазбека Атамбаева.