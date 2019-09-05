Викторина, посвященная Второй мировой войне, прошла вчера в Канте

Мероприятие организовали военнослужащие российской авиационной базы ОДКБ "Кант" и работники Чуйской областной библиотеки. Участвовали учащиеся Киршелкской средней школы и работники хранилища знаний, как еще называют библиотеки. В роли ведущего выступил временно исполняющий обязанности заместителя командира авиабазы по военно-политической работе капитан Александр Якунин.

Открывая викторину, замполит российской воинской части отметил, что вклад СССР в разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии был решающим. Миллионы людей Советского Союза и других стран антигитлеровской коалиции отдали свои жизни за освобождение человечества от фашизма.

Викторина проходила в непринужденной обстановке – за чашкой чая, в игровой форме (за победу боролись три команды) и состояла из пяти туров. Участникам задавали вопросы о крупных сражениях, полководцах, памятных датах Второй мировой войны, о боевых наградах и, конечно же, о героях-кыргызстанцах.

В ходе викторины демонстрировались слайды, которые помогали участникам находить правильные ответы. Победителям и призерам организаторы вручили почетные грамоты.

К слову, в Русском центре Чуйской областной библиотеки, где прошла викторина, до этого российские авиаторы вместе с работниками этого учреждения не раз организовывали мероприятия, посвященные подвигу советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войне.