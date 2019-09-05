Депутат Насыр Мусаев решил отказаться от своего мандата

Депутат ЖК КР Насыр Мусаев от фракции "Кыргызстан" решил сдать свой мандат. Соответствующее заявление он подал в ЦИК. Об этом редакции VB.KG сообщили в Центризбиркоме.

По данным ЦИКа, заявление депутата рассмотрят на ближайшем заседании.

Напомним, Насыр Мусаев стал депутатом 18 апреля 2018 года и с того дня в связи с болезнью ни разу не посетил заседание парламента.

Позже некоторые депутаты заявили о том, что вопрос лишения мандата этого депутата обязательно должен быть решен на заседании комитета ЖК по регламенту.