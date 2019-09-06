Братьям, жестоко избивших двух мужчин, грозит от 10 лет тюрьмы

То, что подозреваемые в жестоком избиении сами пришли в милицию, не будет считаться их явкой с повинной. Об этом сегодня, 6 сентября, на пресс-конференции заявил начальник ГУВД Бишкека Канат Джумагазиев.

Он отметил, что действия оперативников вынудили сдаться Жаныбека Бапышова и Калысбека Сейитбекова, так как милиция буквально "шла по их пятам".

- Милиция проверяла все адреса родственников и знакомых подозреваемых. В ГУВД знали, что они сами придут. Их старший брат позвонил ночью и сообщил, что привел своих родных. Но это не будет считаться явкой с повинной – они сейчас отказываются давать показания, - сообщил Джумагазиев.

В ведомстве напомнили, что в отношении двух братьев ведется досудебное производство по ст. 39-130 ч.2, п.п.2,4,11,14 ("Покушение на убийство") УК КР. Согласно кодексу, им грозит от десяти лет до пожизненного заключения свободы. Особо было подчеркнуто, что встречное заявление от пострадавших (если оно и будет) никак не повлияет на следствие.

Отвечать на вопросы об уголовной ответственности милиционеров, способствовавших скрытию подозреваемых с места преступления, в ГУВД Бишкека заявили, что не в их компетентности.

Дело в отношении уволенных сотрудников правоохранительных органов расследует ГКНБ.