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Экс-глава Антикоррупционной службы получил мандат депутата ЖК

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- Екатерина Улитина
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Бектен Садыгалиев занял в Жогорку Кенеше место Насыра Мусаева, который попросил о досрочном прекращении своих полномочий

Экс-глава Антикоррупционной службы ГКНБ Бектен Садыгалиев сегодня, 6 сентября, получил мандат депутата Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

На очередном заседании Центральной избирательной комиссии мандат Насыра Мусаева был передан следующему в списке партии "Кыргызстан" кандидату Бектену Садыгалиеву.

Напомним, 6 сентября, ЦИК лишил Насыра Мусаева депутатского мандата на основании заявления, в котором Мусаев просил досрочно прекратить его полномочия.

"В связи с наличием вакантного мандата депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, ЦИК КР принял постановление о передаче вакантного мандата депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от политической партии "Кыргызстан" Сыдыгалиеву Бектену Качкыналиевичу.

Сыдыгалиеву Бектену Качкыналиевичу выдано удостоверение и нагрудный знак депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", - говорится в сообщении ЦИК.

 Сыдыгалиев Бектен Качкыналиевич

Родился 1966 г. в г. Токмок Чуйской области. Образование высшее. Окончил КСХИ им К.И. Скрябина (1988 г.) по специальности "Агроном", г. Фрунзе; высшую школу КГБ СССР (1992 г.)  г. Ташкент;  Краснознаменный Институт КГБ СССР им. Ю. Андропова (1994 г.) г. Москва

Трудовая деятельность:

2014-2015 гг. – официальный представитель ГКНБ КР в Республике Казахстан, г. Астана

2011-2014 гг. – первый заместитель председателя ГКНБ КР, директор Антикоррупционной службы;

2008-2011 гг. – начальник управления разведки ГКНБ КР;

1993-2008 гг. – служба в подразделениях разведки ГКНБ КР;

1991г. – органы Национальной безопасности КР;

1990-1991 гг. – Чуйский райком ЛКСМ Киргизской ССР, комсомольские организации;

1988-1990 гг. – предприятие им. С. Ибраимова Чуйский район, по специальности – агроном.

Воинское звание – полковник.

За время службы в органах национальной безопасности КР присвоены государственные награды:

- медаль "Данк" (2006 г.) – за заслуги в разведывательной деятельности;

- медаль "Эрдик" (2013 г.) – за мужество и отвагу при исполнении служебного долга за рубежом.

С 2015 г. – член политсовета политической партии "Кыргызстан".

Семейное положение: женат


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URL: https://www.vb.kg/381423
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Насыр Мусаев, Депутат
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