Расследование Госкомиссией событий в Кой-Таше может затянуться

Вчера, 5 сентября, состоялось второе заседание государственной комиссии по событиям в Кой-Таше 7-8 сентября. Напомним, в ее состав входят семь депутатов Жогорку Кенеша, четыре представителя общественности и возглавляет комиссию вице-премьер-министр Жениш Разаков.

Редакция VB.KG связалась с одним из членов госкомиссии - экспертом в области госуправления, экс-депутатом Алишером Мамасалиевым и расспросила о ходе расследования.

Расскажите, пожалуйста, на какой стадии находится расследование событий 7-8 августа в селе Кой-Таш?

- Я сразу должен пояснить, если вы помните 8-го августа после провала операции по принудительному приводу Атамбаева, Жогорку Кенеш провел свое экстренное заседание, на котором депутаты приняли постановление касающегося событий в Кой-Таше. Вот оно у меня на руках и в нем четко разграничены задачи, какой государственный орган, какие действия должен произвести в рамках расследования событий 7-8 августа в Кой-Таше.

Так вот, следствием по событиям в Кой-Таше занимается МВД КР и Военная прокуратура. Правовую оценку законности и правомерности действиям правоохранительных органов и действиям Атамбаева и его сторонников 7-8 августа поручено дать Генеральной прокуратуре. Правительству поручено подсчитать ущерб и оказать помощь пострадавшим. Что же касается сформированной государственной комиссии по Кой-Ташу, то ее целью является проведение комплексного анализа причин, приведших к трагическим событиям 7-8 августа 2019 года в целях недопущения впредь такого рода правовых и политических прецедентов.

Расскажите тогда, чем непосредственно занимается госкомиссия?

- Мы утвердили три основных направления своей работы, первый блок - это выявление причинно-следственных связей, повлекших за собой события 7-8 августа и анализ общественно-политической ситуации, возникшей на тот момент в стране. Второй блок - это непосредственно оценка и анализ событий 7-8 августа в Кой-Таше и третий блок - это уже выводы и рекомендации госкомиссии.

На сегодняшний день мы провели два расширенных заседания, определили методику своей работы и уже со следующей недели начнем сбор и анализ соответствующих материалов. Вчера, в четверг, мы заслушивали руководство МВД, на следующем заседание будем заслушивать информацию ГКНБ по событиям в Кой-Таше.

Когда госкомиссия представит свое заключение?

- Согласно постановлению Жогорку Кенеша мы должны подготовить свое заключение в месячный срок, но на первом своем заседании мы договорились, что при необходимости продлим срок работы комиссии, чтобы не подгонять документ к сроку и постараться подготовить качественный документ.