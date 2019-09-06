Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Расследование Госкомиссией событий в Кой-Таше может затянуться

327  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера, 5 сентября, состоялось второе заседание государственной комиссии по событиям в Кой-Таше 7-8 сентября. Напомним, в ее состав входят семь депутатов Жогорку Кенеша, четыре представителя общественности и возглавляет комиссию вице-премьер-министр Жениш Разаков.

Редакция VB.KG связалась с одним из членов госкомиссии - экспертом в области госуправления, экс-депутатом Алишером Мамасалиевым и расспросила о ходе расследования.

Расскажите, пожалуйста, на какой стадии находится расследование событий 7-8 августа в селе Кой-Таш?

- Я сразу должен пояснить, если вы помните 8-го августа после провала операции по принудительному приводу Атамбаева, Жогорку Кенеш провел свое экстренное заседание, на котором депутаты приняли постановление касающегося событий в Кой-Таше. Вот оно у меня на руках и в нем четко разграничены задачи, какой государственный орган, какие действия должен произвести в рамках расследования событий 7-8 августа в Кой-Таше.

Так вот, следствием по событиям в Кой-Таше занимается МВД КР и Военная прокуратура. Правовую оценку законности и правомерности действиям правоохранительных органов и действиям Атамбаева и его сторонников 7-8 августа поручено дать Генеральной прокуратуре. Правительству поручено подсчитать ущерб и оказать помощь пострадавшим. Что же касается сформированной государственной комиссии по Кой-Ташу, то ее целью является проведение комплексного анализа причин, приведших к трагическим событиям 7-8 августа 2019 года в целях недопущения впредь такого рода правовых и политических прецедентов.

Расскажите тогда, чем непосредственно занимается госкомиссия?

- Мы утвердили три основных направления своей работы, первый блок - это выявление причинно-следственных связей, повлекших за собой события 7-8 августа и анализ общественно-политической ситуации, возникшей на тот момент в стране. Второй блок - это непосредственно оценка и анализ событий 7-8 августа в Кой-Таше и третий блок - это уже выводы и рекомендации госкомиссии.

На сегодняшний день мы провели два расширенных заседания, определили методику своей работы и уже со следующей недели начнем сбор и анализ соответствующих материалов. Вчера, в четверг, мы заслушивали руководство МВД, на следующем заседание будем заслушивать информацию ГКНБ по событиям в Кой-Таше.

Когда госкомиссия представит свое заключение?

- Согласно постановлению Жогорку Кенеша мы должны подготовить свое заключение в месячный срок, но на первом своем заседании мы договорились, что при необходимости продлим срок работы комиссии, чтобы не подгонять документ к сроку и постараться подготовить качественный документ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381424
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Жениш Разаков, ГКНБ, МВД, массовые беспорядки, правительство, Кыргызстан, Алишер Мамасалиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  