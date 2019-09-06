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Кыргызстанец занял призовое место на Чемпионате мира по корейской борьбе

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- Бакыт Стамов
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Кыргызстанец Алихан Джумадылов принял участие в Чемпионате мира по корейской борьбе (сирым), который прошел на этой неделе в Южной Корее. Об этом редакции VB.KG сообщили его родные.

По их словам, Джумадылов занял третье место.

- Алихан стал бронзовым призером Чемпионата мира по корейской борьбе. Мы считаем, что это немалое достижение для нашей страны, тем более, что в Кыргызстане уделяется мало внимания для развития спорта.Мы поздравляем Алихана и желаем ему и его тренеру Эдуарду Ли дальнейших успехов, - высказали они свои пожелания.

Справка: Корейская борьба (сирым) похожа на японскую борьбу сумо. Проводится на песчаной площадке, борец, опрокинувший своего оппонента, получает очко.


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URL: https://www.vb.kg/381435
Теги:
борьба, Южная Корея, награда, спорт, чемпионат мира, Кыргызстан
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