Кыргызстанец занял призовое место на Чемпионате мира по корейской борьбе

Кыргызстанец Алихан Джумадылов принял участие в Чемпионате мира по корейской борьбе (сирым), который прошел на этой неделе в Южной Корее. Об этом редакции VB.KG сообщили его родные.

По их словам, Джумадылов занял третье место.

- Алихан стал бронзовым призером Чемпионата мира по корейской борьбе. Мы считаем, что это немалое достижение для нашей страны, тем более, что в Кыргызстане уделяется мало внимания для развития спорта.Мы поздравляем Алихана и желаем ему и его тренеру Эдуарду Ли дальнейших успехов, - высказали они свои пожелания.

Справка: Корейская борьба (сирым) похожа на японскую борьбу сумо. Проводится на песчаной площадке, борец, опрокинувший своего оппонента, получает очко.