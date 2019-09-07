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В Москве ограбили курьера-кыргызстанца

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- Евгений Денисенко
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С заявлением в полицию обратился в Москве 21-летний уроженец Кыргызстана, работающий курьером в сервисе "Яндекс. Еда". Поздней ночью его ограбили двое неизвестных, повстречавшиеся ему на Крымском мосту.

Они, по словам потерпевшего, остановили его, и один из них сказал, что хочет покататься на электросамокате, на котором курьер развозил еду заказчикам.

Молодой человек был вынужден согласиться, передал самокат одному из мужчин и отправился вслед за ним. Однако тот ускорил езду и вскоре пропал из виду. В это время второй мужчина потребовал у курьера дать 200 рублей, пригрозив в случае отказа сбросить парня с моста. Требование было выполнено, и грабитель скрылся.

По информации ГУ МВД российской столицы, сотрудники правоохранительных органов сейчас выясняют обстоятельства случившегося и предпринимают усилия по розыску грабителей. Известно, что оба были представителями одной из кавказских национальностей. Кыргызстанцу причинен ущерб в 8200 рублей.


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URL: https://www.vb.kg/381439
Теги:
ограбление, Россия, Москва, Кыргызстан, Мигрант
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