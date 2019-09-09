Кыргызстанцы вместе с москвичами отпраздновали День города.

Более 3 миллионов человек приняло участие в праздновании 872-летия Москвы, проходившем в российской столице 7-8 сентября. В числе многочисленных жителей и гостей города на его улицы и в места отдыха вышло и немало уроженцев Кыргызстана.

Главной темой празднования стал на сей раз 80-летний юбилей ВДНХ. Там и прошла 7 сентября церемония открытия Дня города. На ней выступили президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин. Торжества были организованы также в столичных парках, на различных площадках, ставших своеобразными филиалами ВДНХ. А вечером состоялось большое пиротехническое шоу.

- Наши соотечественники, которых сегодня немало в Москве, стараются не пропускать ни одного организуемого в ней праздничного мероприятия. Тем более, когда речь идет о главном празднике города. На многочисленные мероприятия, организуемые в этой связи его властями, кыргызстанцы, как и прежде, отправлялись целыми семьями, в компании друзей. Участвовали в различных конкурсах, посещали проходившие прямо на улицах, в парках концерты, мастер-классы, спортивные состязания. Погода в оба этих дня выдалась отличная, поэтому всенародные гуляния продолжались до глубокой ночи, - рассказал председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттакуров.

Многие кыргызстанцы также отмечали День города в кафе и ресторанах, принадлежащих, в том числе, свои соотечественникам. А таких увеселительных заведений насчитывается сегодня в Москве, по разным данным, до восьми и более десятков.