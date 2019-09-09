Задержан сотрудник мэрии, незаконно продавший квартиры

Сотрудники следственного комитета милиции, совместно с антикоррупционной службой ГКНБ задержали 26-летнего служащего мэрии, подозреваемого в незаконной продаже квартир муниципалитета. Молодого человека задержали на границе с Таджикистаном на территории Лейлекского района Баткенской области, при попытке пересечь границу. Из соседней республики он планировал вылететь в Турцию.

Напомним, 1 сентября в ГУВД Бишкека обратился начальник управления муниципального имущества с просьбой принять меры в отношении и.о. главного специалиста общего отдела УМИ мэрии Бишкека. Примерно в середине августа этот сотрудник подделал документы и продал 8 квартир в центре столицы. Недвижимость находились в собственности мэрии. Он получил 211,5 тысяч долларов от покупателей через гражданку Д.И., и сбежал.

В этот же день в милицию обратились еще четверо пострадавших. Они сообщили, что заплатили этому же сотруднику еще 80 тысяч долларов в качестве аванса за покупку квартир. 4 сентября поступило очередное заявление. Трое граждан сообщили, что мужчина обманом завладел 291,5 тысячами долларов.

Общий ущерб составил 583 тысячи долларов, подсчитали в ГУВД Бишкека.

7 сентября подозреваемого задержали в Баткенской области. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается.