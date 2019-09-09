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Где в Бишкеке и Оше не будет газа

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- Екатерина Улитина
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В ближайшие дни в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ будет прекращена подача природного газа в некоторых районах Бишкека и Оша. Об этом информирует служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Отключение будет производиться в следующих районах:

- с 9 по 10 сентября в Бишкеке по улице Льва Толстого №67, 69, 71, 73/2, 77/1; 2-я

Черепки №58-61;

- с 10 по 12 сентября в Бишкеке в районе, ограниченном отрезками улиц:

Ю.Фучика, Ленская, С.Лазо; с. Восток;

10 сентября в г. Ош мкр. Ак-Тилек;

11 сентября в г. Ош мкр. Черемушка;

12 сентября в г. Ош по ул. М.Абжалова;

13 сентября в г. Ош по ул. Сулайманова.

В компании отмечают, что ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.


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URL: https://www.vb.kg/381449
Теги:
газ, отключение газа, Ош, Газпром Кыргызстан, Бишкек, Кыргызстан
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