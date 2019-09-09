Недопонимание с полицией. На что еще жалуются мигранты послу КР в РФ

Он встретился со своими соотечественниками, которые работают строителями в одной из компаний Южно-Сахалинска. Присутствующие поделились своими проблемами, связанными с пребыванием в России.

В основном речь шла о проблемах с регистрацией, полицией, миграционной службой. Как правило, речь шла о частных примерах, которые больше связаны с конкретными людьми, чем с системой в целом. Где-то есть недопонимания с сотрудниками правоохранительных органов, где-то сложности с оформлением документов.

- Здесь в основном вопросы консульского характера, вопросы регистрации, например. В целом все хорошо, ребята довольны, мы благодарим руководство региона, города и представителей бизнеса за поддержку наших ребят. Мне было отрадно слышать, что наши ребята некоторые более десяти лет работают, созидательно трудятся, зарабатывают неплохие деньги и чувствуют себя здесь комфортно, - подвел итоги встречи Аликбек Джекшенкулов.

Автор: Асилбек Эгембердиев