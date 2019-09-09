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Драка в Джале: Милиционеров отпустили под домашний арест

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- Екатерина Улитина
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Первомайский районный суд Бишкека принял решение до 2 ноября заключить под домашний арест милиционеров, подозреваемых в укрывательстве. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе районного суда.

Заседание по избранию меры пресечения прошло в воскресенье, 8 сентября.

Следователи ходатайствовали перед судом об избрании для подозреваемых меры пресечения в виде ареста. Однако, суд приняв во внимание все материалы, удовлетворил прошение частично.

- Они (милиционеры - VB.KG) подозреваются в совершении менее тяжкого преступления, которое подразумевает наказание до 5 лет лишения свободы, имеют постоянное место жительство и хорошо характеризуются. У одного из них на иждивение есть малолетний ребенок. Учитывая эти факты, суд решил назначить санкцию в виде домашнего ареста, - прокомментировали в пресс-службе Первомайского районного суда.

Напомним, на камеры видеонаблюдения попали кадры жестокого избиения двух молодых мужчин. Злоумышленникам помогли скрыться от правосудия силовики. По подозрению в укрывательстве задержали двоих сотрудников столичной милиции. Кроме того, уголовное дело возбуждено на еще одного сотрудника МВД, который работал в Чуйском ГУВД и приходится братом подозреваемым. Вероятно именно он уговорил коллег скрыть преступление. После общественного резонанса подозреваемые в жестоком избиении были объявлены в розыск. Они явились в отделение милиции сами и сейчас по решению суда находятся в СИЗО.


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URL: https://www.vb.kg/381461
Теги:
МВД, суд, драка, Бишкек, Кыргызстан, Арест
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