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Комитет ЖК одобрил Каныбека Исакова на пост министра образования

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- Екатерина Улитина
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Комитет Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению одобрил кандидатуру Каныбека Исакова на пост министра образования и науки.

Кресло министра образования освободилось после отставки Гульмиры Кудайбердиевой. Она написала заявление об отставке по собственному желанию 4 сентября.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев предложил в качестве нового министра предложил кандидатуру Каныбека Исакова.

Исакову 50 лет, он окончил университет по специальности "Кыргызский язык и литература". С 1998 году работал помощником ректора по воспитательной работе в Ошском государственном университете. В 2001 году защитил диссертацию на соискание степени "кандидат наук". С 2011 года является ректором Ошского государственного университета.


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URL: https://www.vb.kg/381464
Теги:
Министерство образования, образование, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Гульмира Кудайбердиева
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