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Перевалы Тоо-Ашу и Боом засыпало снегом. Ведутся работы по очистке дорог

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- Екатерина Улитина
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Четыре единицы спецтехники задействованы в очистке дорог от гололеда на перевалах Тоо-Ашу и Боом. Отметим, накануне вечером в горных районах республики прошел снегопад. Погодные условия затруднили движение автотранспорта на горных перевалах.

- Вчера, когда снегопад усилился, сотрудники дорожной безопасности немного ограничили проезд на перевале Тоо-Ашу. Скопилось около 50 машин. Но сейчас дорога расчищена и проезд свободен. Осуществляются работы для устранения наледи и гололеда, дороги посыпают спецсредствами, работает техника, - прокомментировали в пресс-службе УОБДД по Чуйской области.

Управление дорожной безопасности настоятельно просит водителей, направляющихся в направлениях Боомского ущелья и перевала Тоо-Ашу сменить летние шины на зимние или иметь при себе противоскользящие цепи.


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URL: https://www.vb.kg/381474
Теги:
дороги, погода, снегопад, Чуйская область, Кыргызстан, ГУОБДД, выпал снег
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