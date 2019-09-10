В парке "Ата-Тюрк" начался снос незаконных объектов

Сотрудники управления землепользования и строительства совместно со специальным подразделением, состоящим из работников МП "Тазалык", начали демонтаж домов, павильонов, капитальных, металлических заборов, хозпостроек, установленных без разрешительных документов на территории парка им. Ата-Тюрка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Соответствующее поручение дал вице-мэр Азиз Алымкулов на одном из рабочих совещаний по второму этапу строительства продолжения нового парка на Южной магистрали.

В муниципалитете напоминают, что неделю назад на территории парка были демонтированы 8 незаконно установленных павильонов.

В мэрии столицы просят граждан не нарушать требования земельного законодательства, не строить, не устанавливать павильоны в запрещенных местах.

- Земельные участки, выделенные незаконно, будут возвращены городу и горожанам! – заявляют в ведомстве.