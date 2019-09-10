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Политолог: Омурбек Текебаев до выборов займет выжидательную позицию

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- Виктория Гунгер
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Тандем Текебаев-Жээнбеков вполне вероятен. Так как действующей власти сейчас необходимо полностью аннулировать Алмазбека Атамбаева. А это аккуратно и качественно сделает Текебаев. В этом совпадение их интересов. Такое заявление VB.KG сделал политолог Марс Сариев.

Он напомнил, что и сам лидер "Ата Мекен" открыто заявил о своем сотрудничестве с властью.

- Это его шанс в политической карьере. Ведь его основная задача – попасть в парламент и свести счеты со своими политическими оппонентами. Плюс сохранить популярность и достойно закончить политическую карьеру. Посты для него не важны. Слову своему он не изменит, так как Текебаев в политике четко придерживается правил. Возможно поэтому, суд по рассмотрению его дела проходил на удивление быстро, - пояснил Сариев.

Его коллега по экспертному сообществу Марат Казакбаев, также уверен, что идти на конфликт с президентом и действующей властью после своего освобождения Омурбек Чиркешович не станет.

- По крайней мере, до выборов 2020 года он займет выжидательную позицию. В политику он вернулся. И сейчас будет добивать Атамбаева. Самое главное для него сейчас – готовится к выборам 2020, чтобы набрать очки у электората и пройти в ЖК. И для этого ему нужны союзники, а не конфликты. Вот только Текебаев - политик неспокойный. Всегда играет в свою игру. Если он попадет вновь в ЖК, парламент вновь начнет лихорадить, - подчеркивает VB.KG Казакбаев.

В заключение беседы политолог добавил, что Омурбек Чиркешович из тех политиков, от которых можно ожидать чего угодно. Особенно, когда это соответствует его политическими целями.


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URL: https://www.vb.kg/381479
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Марат Казакпаев, Марс Сариев, Омурбек Текебаев, выборы, парламент, президент, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, экс-президент
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