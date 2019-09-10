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Коллективу ГАООСиЛХ представили нового директора

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- Оксана Гут
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Коллективу Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве КР (ГАООС и ЛХ) представили нового директора Мирслава Аманкулова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новый директор был представлен первым вице-премьер-министром КР Кубатбеком Бороновым и заведующим отделом агропромышленного комплекса и экологии аппарата правительства Алмазом Жээналиевым.

Распоряжение о назначении Мирслава Аманкулова директором ГАООС и ЛХ 6 сентября подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

Ранее Аманкулов занимал должность директора госпредприятия "Витязь".

Напомним, прежний директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов был задержан с поличным при получении взятки в размере 2 тысяч долларов.


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URL: https://www.vb.kg/381484
Теги:
назначение, правительство, Кыргызстан, ГАООС и ЛХ
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