Коллективу ГАООСиЛХ представили нового директора

Коллективу Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве КР (ГАООС и ЛХ) представили нового директора Мирслава Аманкулова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новый директор был представлен первым вице-премьер-министром КР Кубатбеком Бороновым и заведующим отделом агропромышленного комплекса и экологии аппарата правительства Алмазом Жээналиевым.

Распоряжение о назначении Мирслава Аманкулова директором ГАООС и ЛХ 6 сентября подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

Ранее Аманкулов занимал должность директора госпредприятия "Витязь".

Напомним, прежний директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов был задержан с поличным при получении взятки в размере 2 тысяч долларов.