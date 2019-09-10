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Депутаты рассказали о "прослушке" их разговоров и взломах мессенджеров

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- Екатерина Улитина
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Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жеенчороев рассказал VB.KG о том как стал жертвой хакеров. Все его мессенджеры, электронная почта, социальные сети в один прекрасный день стали недоступны. Правда, только для него. Кто-то другой мог распоряжаться его электронными средствами связи: читать, отправлять сообщения, публиковать посты. Произошло это во время президентской гонки в 2017 году, когда кандидатом в президенты был сопартиец Жеенчороева - Омурбек Бабанов.

История со взломом повторилась весной 2019 года, хотя телефон на который были зарегистрированы его соцсети, ни разу не подключался к интернету.

- Я консультировался со специалистами, в итоге все они пришли к выводу, что скорее всего взлом происходил во время авторизации с помощью СМС. Злоумышленники перехватывали сообщение с кодом и осуществляли вход, - рассказал Мирлан Жеенчороев.

После последнего взлома, депутат написал заявление в ГКНБ. Оно было зарегистрировано. Позже дело передали в МВД, но до сих пор результатов расследования нет.

- Какие-то следственные действия проводились, но потом все стихло. Чем закончилось расследование я не знаю, - заключил нардеп.

В комментарии VB.KG Мирлан Жеенчороев не стал выдвигать своих предположений относительно того, кто заинтересовался его личной перепиской.

"Я не могу и не хочу никого обвинять, но технологии, позволяющие совершить подобные действия есть только у спецслужб", - отметил Жеенчороев.

Говорите громче, Вас слушают!

О тотальной слежке и незащищенности личных данных недавно обеспокоилась депутат Ирина Карамушкина. Она сейчас находится под следствием по делу о событиях в Кой-Таше и выступает с резкой критикой к действующей власти.

"И все- Все! переговоры, интернет общения тех, кто был под сомнением давно контролируются. И это несмотря на то, что Основной закон Кыргызстана гарантирует неприкосновенность частной переписки и переговоров. Конституция в КР имеет силу прямого действия и не имеет срока давности. Теперь попробуйте всё это доказать в суде", - написала Ирина Карамушкина на своей странице в соцсети фейсбук, комментируя появление интимных фотографий дочери экс-президента Алии Шагиевой в открытом доступе.

СОРМ - что это?

Система "прослушки" которая есть у государства и на которую намекают депутаты называется СОРМ. Это технология используется при проведении оперативно-розыскных мероприятий для отслеживания передаваемой информации в телефонных и сотовых сетях, а также в Интернете. Проще говоря, это система прослушивания и слежения.

По данным из открытых источников, в Кыргызстане эта система, кстати российского производства, появилась еще в 2008 году, при правлении Бакиева. Сам факт наличия такой технологии в КР вызывал бурное негодование у политических оппонентов той власти. Правда, когда они сами заняли главные трибуны, тема понемногу стихла. Еще в 2011 экс-генпрокурор Кубатбек Бойболов заявлял, что органы нацбезопасности могут прослушать разговора буквально каждого кыргызстанца. Но, скандал быстро забылся. Чуть позже с подобными обвинениями выступал депутат пятого созыва Равшан Жээнбеков. Он был уверен, что власти прослушивают тысячи людей.

В ГКНБ тему СОРМ комментировать не любят. В 2011 году чекисты сделали заявление в котором опровергли обвинения. В ГКНБ заявляли, что система используется лишь для раскрытия тяжких преступлений, предотвращения терактов и поимки опасных преступников, членов ОПГ и так далее.

Система работает. Вопрос как

Экс-глава отдела Госкомитета национальной безопасности Максат Мамытканов в интервью VB.KG подтвердил, что система СОРМ, действительно работает и успешно выполняет свою функцию.

"Система СОРМ работает в Кыргызстане в соответствии с законами, регулирующими оперативно-розыскную деятельность. У всех операторов связи установлено оборудование для прослушивания. А вот как это оборудование запрограммировано - является государственной тайной."

"При этом граждане должны знать, что оборудование есть, оно может прослушивать разговоры и оно успешно работает для предотвращения угроз безопасности", - говорит Максат Мамытканов.

При этом, он считает по-настоящему важным является другой вопрос: как власти и силовики используют добытую системой информацию, как ею распоряжаются и какие решения принимают в конечном итоге.


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URL: https://www.vb.kg/381486
Теги:
ГКНБ, Ирина Карамушкина, Омурбек Бабанов, президент, прослушка, Мирлан Жеенчороев, Кыргызстан, политика, уголовное дело
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