Кыргызстанские самбисты завоевали семь медалей в Южной Корее

Кыргызстанские самбисты завоевали семь медалей на фестивале боевых искусств, который прошёл в Южной Корее. Об этом сообщает главный тренер федерация данного вида спорта Муса уулу Тилек. На соревнования было заявлено восемь отечественных спортсменов.

В первый день состязаний Кыргызстан представили четыре спортсмена: двое – по боевому самбо, ещё двое – по-спортивному. И все они завоевали медали – три золота и одно серебро.

"По спортивному самбо в весовой категории 62 килограмма победил Фархат Абжалиев – у него золотая медаль. Турарбек Жолдошказиев в категории 90 килограммов завоевал серебро. По боевому самбо оба отечественных бойца взяли золотые медали: Саяк Бараканов – в категории 57 килограммов, а Эдильбек Шакирмаматов – в категории 82 килограмма", - рассказал Муса уулу Тилек

Во второй день по спортивному самбо - Абдыкадырова Эльза (56 кг), Алиев Айдос (74 кг) и по-боевому - Генжебаев Эламан (90 кг) завоевали бронзовые медали.

Справка: Фестиваль проходил в Южной Корее с 30 августа по 6 сентября. В состязаниях приняли участие около 2 тысяч 500 спортсменов со всего мира. Они сражались в борьбе на поясах, тхэквондо, айкидо, джиу-джитсу, муай-тае, самбо, ушу и в других спортивных дисциплинах.