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"Учить ученого не надо". О кандидатуре Каныбека Исакова на пост главы МОиН

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- Оксана Гут
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Сегодня, 10 сентября, очередной профильный комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша одобрил кандидатуру Каныбека Исакова на должность министра образования и науки КР. Накануне практически единогласно ректора ОшГУ поддержал комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению. Можно считать, что вопрос с назначением единственного претендента, представленного премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым, на высокий пост "скандального" ведомства решенным.

Редакция VB.KG решила лишь уточнить, за какие качества Каныбек Исаков был отобран в правительство и какие надежды на него возлагают респонденты.

"Учить ученого не надо"

Депутат Жогорку Кенеша, член комитета по госустройству Айнуру Алтыбаева сразу заявила, что Исаков – это лучшая кандидатура, которая когда-либо представлялась на пост министра образования в Кыргызстане. Нардеп отметила, что часто бывает в Оше и считает ОшГУ –самым лучшим ВУЗом в стране по всем показателям. Заслуга в этом несомненно его ректора.

- Каныбек Исаков - ученый, доктор наук, как менеджер отличный - каждый год в ВУЗе появляются новые корпуса и здания факультетов, как руководитель замечательный – зарплата преподавателей выше, чем в КНУ. Все, что делает Исаков, как руководитель – это лучшее. Столько инновационных проектов, большие связи за рубежом, студенты выезжают по обмену, - поделилась своим восхищением парламентарий.

На вопрос были ли даны кандидату наставления от депутатов, Алтыбаева ответила, что "учить ученого не надо, он давно в отрасли – не новичок, и знает все плюсы и минусы системы образования.

- У нас замечательные учителя, остались одни патриоты, им сложно. Я думаю, что в первую очередь, нужно их поддержать. Помимо повышения зарплаты, которое планируется с октября, позаботиться о соцпакете – участки, квартиры, и Исаков сказал, что будет уделять этому внимание. Много вопросов в дошкольном, школьном образовании, он о них знает и том, что будет много работы, - заключила Айнуру Алтыбаева.

"Нужно дать человеку поработать"

Нардеп от комитета по социальным вопросам Евгения Строкова отметила, что не знает лично кандидата и впечатление о нем можно сложить лишь из поездки депутатов в ОшГУ. ВУЗ, по ее мнению, действительно достоин восхищения - инфраструктура на современном уровне. Также Каныбек Исаков первый согласился на аккредитацию ВУЗа и выбрал, со слов Строковой, самое строгое агентство.

- Люди всякое говорят, и про коррупцию в ВУЗе, но огульно говорить не будем, ко мне никто не обращался с этим вопросом, а верить соцсетям не правильно. Единственное, что я пожелала кандидату, чтобы он не использовал те же коррупционные связи, которые были у Кудайбердиевой (экс-министр МОиН – ред.). Нужно дать человеку поработать. Ему нужно заменить заместителей, даже того, кто в свое время был его проректором, потому что коррупция дело заразное. Лицензионный отдел - многое пересмотреть внутри самого министерства. Месяца два нужно, чтобы вникнуть во всю систему образования. Требовать от него сейчас какие реформы– это смешно, и опасно, - высказалась парламентарий.

Единственный очевидный "минус" в этой кандидатуре – это то, что она одна, считает Евгения Строкова.

- Было бы правильно выбирать хотя бы из трех. И не нужно было торопиться, дать три месяца, чтобы они предложили свое видение, преобразование в системе образование. А потом уже выбрать на основании этой программы. За один день это не делается, это опять фикция будет, - предполагает Строкова.

"Системе образования нужны менеджеры"

- Я слышал про него, что он очень талантливый менеджер. Вверенный ему ВУЗ из отсталого положения вывел в передовые, провел международную сертификацию, привлек много интересных проектов. Системе образования нужны менеджеры, - такое мнение о кандидате Каныбеке Исакове высказал советник министра образования на общественных началах по вопросам предупреждения коррупции Кайрат Осмоналиев.

Как преподаватель с многолетним стажем он видит, что с каждым годом студенты приходят все слабее. Это результат неконтролируемой, непонятной реформы, говорит Осмоналиев.

- Реформы должны максимально транспарентно обсуждаться. Сейчас в Минобразовании сидят какие-то международные организации, которые наше образование реформируют, испытывают систему как подопытного кролика, огромные миллионный гранты осваивают, но толку нет. Разрушается та система, доставшаяся нам от Советского союза и это приводит к хаосу в системе. Нужны нормальные рычаги влияния, управленческие решения, политическая воля. Также хорошая команда, наверняка, некоторые его товарищи из ОшГУ тоже готовятся к переезду, и это нормально, - уверен эксперт.

Новому министру для начала нужно поработать, как пожарная команда - потушить горящие проблемы, это тактика. А уже после выстраивать стратегию, считает Кайрат Осмоналиев.

- Кроме менеджерских качеств должно быть видение, прагматичная концепция которая нас выведет на определенные индикаторы. Ну и вопросы с коррупцией снимать с повестки нельзя, эти вопросы в ведении статс-секретаря, а он выходит сухим из воды. Новый министр должен заставить (по-хорошему) работать статс-секретаря, и не повторять ошибки предыдущего министра – вовремя принимать меры, - резюмировал эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/381488
Теги:
Айнуру Алтыбаева, Строкова Евгения, вуз, назначение, Ош, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Кайрат Осмоналиев, Гульмира Кудайбердиева, Министерство образования
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