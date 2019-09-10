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В Бишкеке найден труп неизвестного мужчины

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- Оксана Гут
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8 июня 2019 года примерно в 08:30 часов на пересечении улиц Рыскулова и Чимкентская города Бишкек был обнаружен труп мужчины азиатской внешности, примерный возраст 35-40 лет, без признаков насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Следственной службой УВД Ленинского района Бишкека данный факт зарегистрирован в ЕРПП.

Приметы: рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы черные, лицо овальное.

Одет в синюю футболку, серую майку, синие джинсовые брюки, на ногах коричневые кеды.

- Уважаемые граждане, просим оказать содействие по установлению найденного трупа мужчины. Всех, кто располагает какими-либо данными о мужчине на фото, сообщить по следующим номерам телефонов: (0705) 45-05-53, (0553) 10-24-65, (0312) 35-26-05 и 102, - ГУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/381489
Теги:
ГУВД, розыск, труп, Бишкек, Кыргызстан
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