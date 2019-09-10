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Депутаты назначили новый срок для введения ОСАГО

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- Екатерина Улитина
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Кыргызстанцев начнут штрафовать за отсутствие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) с 2021 года. Решение принято сегодня на заседании комитета ЖК по экономической и фискальной политике.

При этом для владельцев автомобилей, зарегистрированных в других государствах полис ОСАГО станет обязательным уже с нового года.

Отметим, в Кыргызстане более 10 лет пытаются внедрить обязательное страхование автогражданской ответственности. Существует закон, по которому автовладельцы обязаны иметь ОСАГО, однако за его нарушение не предусмотрено штрафов.

Особенностью ОСАГО является, что за его счет компенсацию получают владелец и пассажиры другого автомобиля, который пострадал в ДТП по вине владельца полиса.


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URL: https://www.vb.kg/381490
Теги:
страхование, Кыргызстан, автомобили, Жогорку Кенеш, ОСАГО
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