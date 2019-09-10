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Продажа квартир Тюлеева: Сотрудника мэрии оставили под стражей

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- Екатерина Улитина
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Сотрудник мэрии, подозреваемый в незаконной продаже муниципальных квартир, будет ожидать окончания расследования под стражей. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Решение об аресте подозреваемого накануне, 9 сентября, принял Свердловский районный суд Бишкека. По его решению, сотрудник мэрии заключен под стражу на два месяца.

Напомним, сотрудник муниципалитета Бишкека подозревается в том, что подделал документы и продал квартиры, находящиеся в собственности мэрии. Взял с покупателей деньги - в общей сложности полмиллиона долларов и скрылся. Вскоре руководство 26-летнего сотрудника начали бить тревогу и обратились в милицию. Молодого человека искали несколько дней, а задержали в Баткенской области на границе с Таджикистаном. Он планировал через соседнюю республику вылететь в Турцию.

Отметим, квартиры о которых идет ранее принадлежали мэру Бишкека Нариману Тюлееву. По решению суда недвижимость была конфискована.


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URL: https://www.vb.kg/381491
Теги:
Верховный суд, мошенничество, суд, Бишкек, Арест, мэрия
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