Продажа квартир Тюлеева: Сотрудника мэрии оставили под стражей

Сотрудник мэрии, подозреваемый в незаконной продаже муниципальных квартир, будет ожидать окончания расследования под стражей. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Решение об аресте подозреваемого накануне, 9 сентября, принял Свердловский районный суд Бишкека. По его решению, сотрудник мэрии заключен под стражу на два месяца.

Напомним, сотрудник муниципалитета Бишкека подозревается в том, что подделал документы и продал квартиры, находящиеся в собственности мэрии. Взял с покупателей деньги - в общей сложности полмиллиона долларов и скрылся. Вскоре руководство 26-летнего сотрудника начали бить тревогу и обратились в милицию. Молодого человека искали несколько дней, а задержали в Баткенской области на границе с Таджикистаном. Он планировал через соседнюю республику вылететь в Турцию.

Отметим, квартиры о которых идет ранее принадлежали мэру Бишкека Нариману Тюлееву. По решению суда недвижимость была конфискована.