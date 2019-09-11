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Кандидата на пост министра образования попросили посчитать косинус

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- Екатерина Улитина
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Депутат ЖК Дастан Бекешев спросил кандидата на пост министра образования Каныбека Исакова чему равен косинус 60 градусов.

Отметим, сегодня на заседании ЖК депутаты обсуждают единственного кандидата на пост министра образования Каныбека Исакова.

В ответ на вопрос депутата, Исаков признался, что не может вспомнить как вычисляются тригонометрические функции, так как проходил это в школе, а по образованию он филолог кыргызского языка.

- Но ведь это вопрос школьной программы, а на него никто из нас не сможет ответить. Разве нам нужно такое образование, - поинтересовался Дастан Бекешев.

Депутат добавил, что этот вопрос попросили его задать пользователи социальной сети.

Напомним, кандидатуру Каныбека Исакова предложил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев после того, как прежний министр Гульмира Кудайбердиева подала в отставку.


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URL: https://www.vb.kg/381498
Теги:
Дастан Бекешев, Министерство образования, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Гульмира Кудайбердиева
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