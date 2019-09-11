Кыргызстан сможет поставлять в Приморье овощи, фрукты, изделия из кожи

Пути развития сотрудничества между Кыргызстаном и Приморским краем России в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах обсуждены в ходе завершившейся поездки посла КР в РФ Аликбека Джекшенкулова по Дальнему Востоку. Здесь его собеседниками стали первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина, руководитель Департамента международного сотрудничества этого региона Алексей Старичков, другие официальные лица.

Как сообщили в посольстве Кыргызстана в России, в ходе этих встреч говорилось и о расширении межрегионального сотрудничества. Достигнута договоренность об укреплении соответствующей договорно-правовой базы, подписании документов об установлении побратимских отношений между областями КР и Приморским краем, между обеими Торгово-промышленными палатами.

Будут изучены варианты сезонного обмена туристами, поставок из Приморья морепродуктов, продукции из древесины, а из Кыргызстана – овощей и фруктов, изделий из кожи и меха, создания совместных предприятий по переработке леса, сельхозпродукции.

Руководству Приморского края передан пакет инвестиционных проектов в различных сферах экономики. Также подчеркнута необходимость развития в сотрудничества в туристической сфере, совместного проведения фестивалей, ярмарок, выставок, спортивных игр.

Речь шла и о привлечении из Кыргызстана квалифицированных специалистов, строителей - для участия в реализации в Приморье крупных инвестиционных проектов, программ его развития, с учетом нехватки здесь собственной рабочей силы.

Обсуждалась и возможность предоставления для граждан КР квот на обучение в Дальневосточном федеральном университете - крупнейшем вузе не только в этом регионе, но и во всей России.

Кроме того, состоялись встречи посла с соотечественниками, работающими на строительном объекте компании "Ленспецгазстроймонтаж" (здесь трудится около 200 граждан КР), с активистами местной кыргызской диаспоры. Аликбек Джекшенкулов проинформировал собеседников о мерах по поддержке кыргызстанцев за рубежом, принимаемых руководством КР, ответил на многочисленные вопросы.