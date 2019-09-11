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С 13 по 15 сентября Китай закрывает границу с Кыргызстаном

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- Оксана Гут
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Китай закрывает границу с Кыргызстаном.

По инициативе китайской стороны в связи с празднованием "Праздника Луны" пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" на кыргызско-китайском участке государственной границы в период с 13 по 15 сентября 2019 года буду временно закрыты. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

Отмечается, что пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 16 сентября 2019 года.


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URL: https://www.vb.kg/381504
Теги:
граница, Китай, праздник, Кыргызстан, Погранслужба
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