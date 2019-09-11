Выбитые стекла и разбитые авто. Фото Каракола после урагана

В Караколе в ночь с 10 на 11 сентября прошел ураган. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе города.

По данным муниципалитета жертв среди населения нет. Пострадало несколько жилых домов и автомобили. Кроме того повалены заборы, выбиты стекла и снесены крыши в некоторых домах. Социальные объекты не пострадали.

Район города выше Кашка-Суу сейчас обесточен из-за обрывов на линиях электропередач.

Сейчас сотрудники муниципалитета и городские службы во главе с мэром Адылом Каниметов производят обход города, проводится работа по устранению последствий стихии и подсчету причиненного ущерба.