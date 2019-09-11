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Выбитые стекла и разбитые авто. Фото Каракола после урагана

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- Екатерина Улитина
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В Караколе в ночь с 10 на 11 сентября прошел ураган. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе города.

По данным муниципалитета жертв среди населения нет. Пострадало несколько жилых домов и автомобили. Кроме того повалены заборы, выбиты стекла и снесены крыши в некоторых домах. Социальные объекты не пострадали.

Район города выше Кашка-Суу сейчас обесточен из-за обрывов на линиях электропередач.

Сейчас сотрудники муниципалитета и городские службы во главе с мэром Адылом Каниметов производят обход города, проводится работа по устранению последствий стихии и подсчету причиненного ущерба.


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URL: https://www.vb.kg/381505
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, погода, Кыргызстан, Ураган, шквалистый ветер
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