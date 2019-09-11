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Каныбек Иманалиев получил золотую премию в области литературы

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- Евгений Денисенко
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В Москве, в концертном зале Дома-музея А.Скрябина состоялась церемония вручения Евразийской премии Евразийского творческого союза (ЕТС). Золотым лауреатом премии объявлен депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев.

Награды в литературных номинациях получили также представители Беларуси и России. Все номинанты Евразийской литературной премии автоматически становятся участниками ЕТС.

Евразийский творческий союз - некоммерческая общественная организация, основной целью которой является развитие и поддержка творческих и интеллектуальных качеств человека, с учетом этнического разнообразия и человеческого единства. "Евразийская премия (Особые достижения)" – учрежденная этим союзом в 2013 году международная награда в области искусства, литературы, науки и спорта, социально значимых достижений. Она ежегодно присуждается в целях поощрения литераторов, представителей других родов искусства, научного мира и так далее, способствующих взаимопроникновению культур различных евразийских стран. В литературной сфере ею награждаются, как заявлено, талантливые авторы, деятели искусств, работающие в различных жанрах и способствующие своим творчеством взаимному обогащению культур стран этих государств.

Депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев, который является и автором ряда книг, удостоен этой премии за "необходимый вклад современного культурного пространства". А на Московской Международной книжной выставке ярмарке-2018 он получил из рук специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого диплом первой степени за свою книгу "Кыргызы" (этот внушительный труд о культуре и традициях кыргызского народа, впервые увидевший свет в 2002 году, уже не раз переиздавался и переведен на несколько языков). Диплома ММВКЯ-2018 данная книга была удостоена по итогам 15-го международного конкурса государств СНГ "Искусство книги", за победу в номинации "Содружество".


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URL: https://www.vb.kg/381509
Теги:
Каныбек Иманалиев, литература, премия, евразийство, Москва
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