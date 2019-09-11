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В Бишкеке за три дня рейда выявлено 25 пьяных водителей

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- Оксана Гут
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В Бишкеке прошел рейд под наименованием "Тонировка", "Без гос.номера". Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

В целях наведения порядка на дорогах и предупреждения, пресечения дорожно-транспортных происшествий сотрудниками специальной роты ГУОБДД МВД КР проведены рейдовые мероприятия под кодовым наименованием "Тонировка", "Без гос.номера". В результате рейда за три дня выявлено 394 нарушения правил дорожного движения, 31 транспортное средство поставлено на штрафстоянку.

В частности:

- Управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии - 25;

- Нанесение тонирующего покрытия - 9;

- Управление автотранспортным средством без соответствующих документов, предусмотренных ПДД - 39;

- Превышение скорости - 140;

- Нарушение дорожных знаков -17;

- Управление ТС незарегистрированным в установленном порядке - 31.


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URL: https://www.vb.kg/381511
Теги:
ДТП, наказание, ПДД, рейд, штраф, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД
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Комментарии
666
11.09.2019, 16:01

Твари, все нажраться не могут...

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Нина Горобец
11.09.2019, 16:32

А мы каждый день подвергаем свою жизнь опасности садясь в транспорт надо бы все таки ужесточить ответственность за управление транспортом в нетрезвом виде

0
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