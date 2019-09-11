В Бишкеке за три дня рейда выявлено 25 пьяных водителей

Твари, все нажраться не могут...
В Бишкеке прошел рейд под наименованием "Тонировка", "Без гос.номера". Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.
В целях наведения порядка на дорогах и предупреждения, пресечения дорожно-транспортных происшествий сотрудниками специальной роты ГУОБДД МВД КР проведены рейдовые мероприятия под кодовым наименованием "Тонировка", "Без гос.номера". В результате рейда за три дня выявлено 394 нарушения правил дорожного движения, 31 транспортное средство поставлено на штрафстоянку.
В частности:
- Управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии - 25;
- Нанесение тонирующего покрытия - 9;
- Управление автотранспортным средством без соответствующих документов, предусмотренных ПДД - 39;
- Превышение скорости - 140;
- Нарушение дорожных знаков -17;
- Управление ТС незарегистрированным в установленном порядке - 31.