В Бишкеке за три дня рейда выявлено 25 пьяных водителей

В Бишкеке прошел рейд под наименованием "Тонировка", "Без гос.номера". Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

В целях наведения порядка на дорогах и предупреждения, пресечения дорожно-транспортных происшествий сотрудниками специальной роты ГУОБДД МВД КР проведены рейдовые мероприятия под кодовым наименованием "Тонировка", "Без гос.номера". В результате рейда за три дня выявлено 394 нарушения правил дорожного движения, 31 транспортное средство поставлено на штрафстоянку.

В частности:

- Управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии - 25;

- Нанесение тонирующего покрытия - 9;

- Управление автотранспортным средством без соответствующих документов, предусмотренных ПДД - 39;

- Превышение скорости - 140;

- Нарушение дорожных знаков -17;

- Управление ТС незарегистрированным в установленном порядке - 31.